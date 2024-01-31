Міжнародний суд ООН підтвердив частину звинувачень України до рф щодо фінансування тероризму

Позов був поданий щодо порушення рф двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

Міжнародний суд ООН визнав, що росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України в 2014-му. Але суд не призначив компенсацію, як того вимагала Україна.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності росії за збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014-му, про що просив Київ.

Зазначимо, що сьогодні Міжнародний суд ООН зачитав остаточне рішення. Позов був поданий щодо порушення рф двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років.

Україна тоді поскаржилась, що росія фінансує і дає зброю сепаратистам на Донбасі та утискає права кримських татар в тимчасово окупованому Криму. У справі згадувався, зокрема, збитий в 2014-му пасажирський літак малайзійських авіаліній MH-17, коли всі майже 300 пасажирів загинули. Також згадувався розстріляний автобус у Волновасі.

Томи доказів налічували 17 тисяч сторінок. Колегія з 15 суддів вивчала все це кілька років. Сьогодні фінальне рішення, яке не підлягає апеляції. росія прислала усього двох представників на суд у Гаазі.

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