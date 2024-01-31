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Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

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Голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін отримав сувору догану

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Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

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Працівники апаратів судів і кінцеві бенефіціарні власники бізнесу будуть заброньовані, але не всі, - законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

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Міжнародний суд ООН підтвердив частину звинувачень України до рф щодо фінансування тероризму

17:29, 31 січня 2024
Позов був поданий щодо порушення рф двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.
Міжнародний суд ООН підтвердив частину звинувачень України до рф щодо фінансування тероризму
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Міжнародний суд ООН визнав, що росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку сепаратистів на сході України в 2014-му. Але суд не призначив компенсацію, як того вимагала Україна.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності росії за збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17 з непідконтрольних Україні територій 17 липня 2014-му, про що просив Київ.

Зазначимо, що сьогодні Міжнародний суд ООН зачитав остаточне рішення. Позов був поданий щодо порушення рф двох міжнародних конвенцій: про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Звинувачення стосувалися епізодів 2015-2017 років.

Україна тоді поскаржилась, що росія фінансує і дає зброю сепаратистам на Донбасі та утискає права кримських татар в тимчасово окупованому Криму. У справі згадувався, зокрема, збитий в 2014-му пасажирський літак малайзійських авіаліній MH-17, коли всі майже 300 пасажирів загинули. Також згадувався розстріляний автобус у Волновасі.

Томи доказів налічували 17 тисяч сторінок. Колегія з 15 суддів вивчала все це кілька років. Сьогодні фінальне рішення, яке не підлягає апеляції. росія прислала усього двох представників на суд у Гаазі.

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