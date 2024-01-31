Международный суд ООН подтвердил часть обвинений Украины к рф по финансированию терроризма

Иск был подан о нарушении рф двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Международный суд ООН признал, что россия нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, поскольку не расследовала финансовую поддержку сепаратистов на востоке Украины в 2014-м. Но суд не назначил компенсацию, как того потребовала Украина.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Суд также отказался вынести конкретное решение относительно вероятной ответственности россии за сбитие самолета малайзийских авиалиний рейса MH17 с неподконтрольных Украине территорий 17 июля 2014 года, о чем просил Киев.

Отметим, сегодня Международный суд ООН зачитал окончательное решение. Иск был подан о нарушении рф двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Обвинения касались эпизодов 2015-2017 годов.

Украина тогда пожаловалась, что Россия финансирует и дает оружие сепаратистам на Донбассе и ущемляет права крымских татар во временно оккупированном Крыму. По делу упоминался, в частности, сбитый в 2014-м пассажирский самолет малайзийских авиалиний MH-17, когда все почти 300 пассажиров погибли. Также упоминался расстрелянный автобус в Волновахе.

Томы доказательств насчитывали 17 тысяч страниц. Коллегия из 15 судей изучала все это несколько лет. Сегодня финальное решение, которое не подлежащее апелляции. россия прислала всего двух представителей на суд в Гааге.

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