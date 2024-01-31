Без The Weeknd, Билли Айлиш и Тейлор Свифт: Universal удалит свою музыку из TikTok

Холдинг заявил, что соцсеть пытается построить бизнес на музыке, не платя справедливых роялти исполнителям и авторам.

Крупнейший холдинг лейблов звукозаписи Universal Music Group решил удалить свою музыку из соцсети TikTok. Холдинг заявил, что соцсеть пытается построить бизнес на музыке, не платя справедливых роялти исполнителям и авторам. Об этом сообщает Variety.

Так, Universal Music Group (UMG) обнародовал открытое письмо под названием «Почему мы должны взять тайм-аут в TikTok». В нем UMG называет своей главной миссию помощь артистам и авторам песен в достижении своего творческого и коммерческого потенциала. Отмечается, что для этого UMG заключает соглашения с партнерами по всему миру, одним из которых является TikTok.

«Как и в случае со многими другими платформами, с которыми мы сотрудничаем, успех TikTok как одной из крупнейших в мире социальных платформ был в значительной степени построен на музыке, созданной нашими исполнителями и авторами песен. Его руководители с гордостью публично заявляют, что «музыка является сердцевиной опыта TikTok», и наш анализ подтверждает, что большинство содержимого на TikTok содержит музыку больше, чем на любой другой большой социальной платформе», - отметили в письме.

UMG объявила, что условия отношений с TikTok определяются контрактом, срок действия которого истекает 31 января 2024 года.

«В ходе наших дискуссий по возобновлению контракта мы настаивали на трех важных вопросах: соответствующее роялти для наших артистов и авторов песен, защита людей-артистов от вредного воздействия искусственного интеллекта и безопасность в Интернете для пользователей TikTok», - заявили в письме.

В UMG отметили, что принимают меры по реализации этих пунктов повсюду.

«Что касается вопроса компенсации (роялти) исполнителям и авторам песен, TikTok предложил платить нашим исполнителям и авторам песен по ставке, которая является частью ставки, которую платят аналогичные основные социальные платформы. Сегодня, несмотря на огромную и растущую пользовательскую базу, стремительный рост доходов от рекламы и все большую зависимость от музыкального контента, TikTok дает лишь около 1% нашего общего дохода, что свидетельствует о том, как мало TikTok компенсирует исполнителям и авторам песен. В конце концов, TikTok пытается построить музыкальный бизнес, не платя справедливую цену за музыку», - заявили в Universal Music Group.

Также они подчеркнули, что TikTok позволяет наполнять платформу записями, сгенерированными искусственным интеллектом, а также разрабатывает инструменты для включения, продвижения и поощрения создания музыки ИИ на самой платформе, а затем «требует договорного права, которое позволит массово распространять это содержимое». В UMG назвали это “спонсированием замены артистов искусственным интеллектом».

«Мы всегда будем бороться за наших артистов и авторов песен и отстаивать творческую и коммерческую ценность музыки», - подчеркнули в Universal Music Group.

В ответ UMG TikTok заявил, что Universal Music Group «поставила свою жадность выше интересов своих исполнителей и авторов песен».

«Несмотря на лживый нарратив и риторику Universal, факт заключается в том, что они решили уйти от мощной поддержки платформы с более чем миллиардом пользователей, которая служит бесплатным средством продвижения и открытия для их талантов. TikTok смог заключить сделки со всеми другими лейблами и издателями. Очевидно, что корыстные действия Universal не в интересах артистов, авторов песен и поклонников», - отметили в TikTok.

Как известно, Universal Music Group работает с Тейлор Свифт, Bad Bunny, Sting, The Weeknd, Alicia Keys, SZA, Steve Lacy, Drake, Билли Айлиш, Кендриком Ламаром, Rosalia, Гарри Стайлзом, Арианой Гранде, Джастином Бибером, Адель, U2 Элтоном Джоном, Джей Балвин, Бренди Карлайл, Coldplay, Pearl Jam, Бобом Диланом и Post Malone.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.