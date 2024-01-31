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  1. В мире

Поддержка Украины важна и как средство сдерживания Китая, стремящегося возглавить ось противников США – Конгрес

17:59, 31 января 2024
Экс-глава ЦРУ Майк Помпео, приглашенный на слушание, согласился, что конфликты, которые сейчас переживает мир, связаны.
Поддержка Украины важна и как средство сдерживания Китая, стремящегося возглавить ось противников США – Конгрес
Источник фото: АР
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Поддержка Украины важна и как средство сдерживания Китая, который стремится возглавить ось противников США. Об этом говорили участники слушаний в Конгрессе, которые провел Временный комитет Конгресса США, исследующий вопросы Китая, пишет «Голос Америки».

Китай, россия и Корея объединяются против Запада, говорит конгрессмен-республиканец Майк Галлагер, председательствовавший на слушаниях во вторник, 30 января.

«Авторитарные страны объединяются против нас. Это не отдельная проблема, а разные лица одной», – говорит политик.

Открывая слушания, Галлагер вспомнил, как Черчиль назвал вооружение Германии перед Второй мировой войной надвигающимся штормом: «Сегодня шторм надвигается снова. Мы видим, как Китай проводит самое большое за мирное время накопление войск по меньшей мере со времен Второй мировой. И у него есть желающие друзья в Тегеране, Москве и Пхеньяне. Поэтому мы должны подумать об уроках истории».

Коммунистическая партия Китая, говорится в тексте выступления Галлагера, является «основным банкиром и поставщиком российской войны в Украине и потребителем номер один иранской нефти»... россия применяет иранские дроны и боеприпасы, чтобы убивать украинцев. путин готовится приобрести иранские баллистические ракеты, а Северная Корея доставила более тысячи контейнеров военного оборудования, чтобы помочь российской войне».

Бывший глава ЦРУ Майк Помпео, приглашенный на слушание, согласился, что конфликты, которые сейчас переживает мир, связаны.

«Все эти вопросы связаны. Это не независимые стратегии. Они могут развиваться в независимых театрах действий. Но не ошибайтесь, иранские дроны идут в россию, чтобы убивать украинских детей. Российские энергоресурсы идут в Китай, китайские полупроводники идут в российскую оборонную индустрию. Иранская нефть идет как в россию, так и в Китай. Они действуют, чтобы навредить тому, что для нас важнее всего дома», - заявил Помпео во время слушаний.

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