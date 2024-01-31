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  1. В Украине

Народного депутата подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн

18:03, 31 января 2024
НАБУ и САП выяснили, что указанный в декларации нардепом криптовалютный кошелек на самом деле никогда ему не принадлежал, а транзакции по приобретению криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства.
Народного депутата подозревают в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн
Источник фото: depositphotos
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НАБУ и САП в среду, 31 января, сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год действующему народному депутату Украины.

Действия нардепа квалифицировали по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины, а расследование начали на основании заключения НАПК.

Как сообщили в Национальном антикоррупционном бюро по данным следствия, в 2020 году народный избранник задекларировал криптовалюту рыночной стоимостью более 24 млн грн, которая якобы принадлежала ему еще с 2019 года. Однако НАБУ и САП выяснили, что указанный нардепом криптовалютный кошелек на самом деле никогда ему не принадлежал, а транзакции по приобретению указанной в ежегодной декларации криптовалюты осуществлялись гражданами другого государства, не имеющими никакого отношения к субъекту декларирования.

Стоимость криптоактива, который заведомо недостоверно задекларировал одозреваемый, оценена экспертами в 24,6 млн грн.

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