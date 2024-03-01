Нардепа Маріковського судитимуть за недостовірне декларування криптовалюти майже на 25 млн грн

Народного депутата Олександра Маріковського обвинувачують в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Джерело фото: Слуга народу

У п’ятницю, 1 березня, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чинного народного депутата, обвинуваченого в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації. Про це повідомила пресслужба САП.

У відомстві зазначають, що у 2020 році депутат задекларував криптовалюту вартістю 24,6 млн грн, що належала йому начебто ще з 2019 року. Проте у межах досудового розслідування, яке було розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що криптовалютний гаманець, який зазначив у себе в декларації депутат, насправді ніколи йому не належав – усі транзакції з придбання віртуальної валюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не були пов’язані з депутатом.

Дії указаного нардепа кваліфіковані за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

У САП не називають прізвище нардепа, але, за даними ЗМІ, мова йде про Олександра Маріковського. Зазначимо, що у декларації Олександра Маріковського за 2020 рік вказано, що він має криптовалюту Біткоїн у кількості 32.

Раніше ми писали, що народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Маріковський заявляв, що інформація про підозру стала для нього «повним шоком»

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