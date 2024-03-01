Ілон Маск просить суд заборонити OpenAI «заробляти на штучному інтелекті»

За словами Маска, компанія відмовилася від своєї початкової місії - розробляти штучний інтелект на благо людства, а не задля прибутку.

Мільярдер Ілон Маск подав до суду на OpenAI - компанію, яка розробила ChtGPT, та її виконавчого директора Сема Альтмана. Про це повідомляє Reuters.

За словами Маска, який стояв біля витоків OpenAI, компанія відмовилася від своєї початкової місії - розробляти штучний інтелект на благо людства, а не задля прибутку.

У позові зазначено, що до Маска звернулися Альтман та співзасновник OpenAI Грег Брокман з пропозицією створити некомерційну компанію з відкритим вихідним кодом.

Адвокати мільярдера стверджують, що «орієнтація компанії на заробіток грошей порушила цей контракт». Також вони зауважили, що OpenAI «тримала в секреті» дизайн своєї найдосконалішої моделі штучного інтелекту GPT-4.

Маск також назвав OpenAI де-факто підрозділом Microsoft.

«За нової ради директорів вона не просто розробляє, а й оптимізує ДІВ, щоб максимізувати прибуток для Microsoft, а не принести користь людству, - наголошується в позові. - Її технології, включно з GPT-4, мають закритий вихідний код, що насамперед служить власним комерційним інтересам Microsoft».

Агентство нагадує, що Ілон Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році, але через три роки вийшов з її ради директорів.

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