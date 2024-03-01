Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В 2023 році відсоток розгляду справ – 98,9%: Запорізький окружний адміністративний суд забезпечив захист прав громадян, незважаючи на всі перепони

Незважаючи на всі перепони, Запорізький окружний адміністративний суд протягом 2023 року гідно виконував фундаментальне завдання, яке полягає у справедливому, неупередженому та своєчасному вирішенню спорів у сфері публічно-правових відносин.

Уряд затвердив Порядок ведення переліку гаманців з цифровою ідентифікацією

У 2021 році Європейська комісія запропонувала доповнити Регламент eiDAS вимогою для кожної з країн ЄС розробити цифровий гаманець ідентифікації.

Чи може штучний інтелект замінити суддю – у Верховному Суді обговорили імплементацію Висновку КРЄС щодо ШІ в судочинстві

Представник від України у КРЄС, суддя КСУ Віктор Городовенко розповів, які «червоні лінії» окреслив Висновок КРЄС стосовно штучного інтелекту у судочинстві.

Конкурс до Вищого антикорупційного суду планують завершити до кінця 2024 року

У березні буде сформовано новий склад Громадської ради міжнародних експертів.

Кількість держслужбовців, яких зможуть бронювати держоргани, обмежать наполовину – Комітет схвалив положення

Парламентський Комітет з нацбезпеки погодив, що бронювати будуть лише 50% держслужбовців категорій Б і В, а топ-чиновників – усіх.

  1. У світі

Ілон Маск просить суд заборонити OpenAI «заробляти на штучному інтелекті»

17:15, 1 березня 2024
За словами Маска, компанія відмовилася від своєї початкової місії - розробляти штучний інтелект на благо людства, а не задля прибутку.
Ілон Маск просить суд заборонити OpenAI «заробляти на штучному інтелекті»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мільярдер Ілон Маск подав до суду на OpenAI - компанію, яка розробила ChtGPT, та її виконавчого директора Сема Альтмана. Про це повідомляє Reuters.

За словами Маска, який стояв біля витоків OpenAI, компанія відмовилася від своєї початкової місії - розробляти штучний інтелект на благо людства, а не задля прибутку.

У позові зазначено, що до Маска звернулися Альтман та співзасновник OpenAI Грег Брокман з пропозицією створити некомерційну компанію з відкритим вихідним кодом.

Адвокати мільярдера стверджують, що «орієнтація компанії на заробіток грошей порушила цей контракт». Також вони зауважили, що OpenAI «тримала в секреті» дизайн своєї найдосконалішої моделі штучного інтелекту GPT-4.

Маск також назвав OpenAI де-факто підрозділом Microsoft.

«За нової ради директорів вона не просто розробляє, а й оптимізує ДІВ, щоб максимізувати прибуток для Microsoft, а не принести користь людству, - наголошується в позові. - Її технології, включно з GPT-4, мають закритий вихідний код, що насамперед служить власним комерційним інтересам Microsoft».

Агентство нагадує, що Ілон Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році, але через три роки вийшов з її ради директорів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео