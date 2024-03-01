Илон Маск просит суд запретить OpenAI «зарабатывать на искусственном интеллекте»

По словам Маска, компания отказалась от своей начальной миссии – разрабатывать искусственный интеллект во благо человечества, а не ради прибыли.

Миллиардер Илон Маск подал в суд на OpenAI – компанию, разработавшую ChtGPT, и ее исполнительного директора Сэма Альтмана. Об этом сообщает Reuters.

По словам Маска, стоявшего у истоков OpenAI, компания отказалась от своей начальной миссии – разрабатывать искусственный интеллект во благо человечества, а не ради прибыли.

В иске указано, что в Маск обратились Альтман и соучредитель OpenAI Грег Брокман с предложением создать некоммерческую компанию с открытым исходным кодом.

Адвокаты миллиардера утверждают, что "ориентация компании на заработок денег нарушила этот контракт". Также они заметили, что OpenAI «держала в секрете» дизайн своей совершенной модели искусственного интеллекта GPT-4.

Маск также назвал OpenAI де-факто подразделением Microsoft.

«При новом совете директоров она не просто разрабатывает, но и оптимизирует ИИИ, чтобы максимизировать прибыль для Microsoft, а не принести пользу человечеству, – отмечается в иске. - Ее технологии, включая GPT-4, имеют закрытый исходный код, который в первую очередь служит собственным коммерческим интересам Microsoft».

Агентство напоминает, что Илон Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но через три года вышел из совета директоров.

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