Не займався корупцією, не вивозив людей за бабки за кордон, не рішав за гроші питання, не наживався на війні, - Олександр Маріковський відповів на підозру НАБУ

Депутат Олександр Маріковський, якого НАБУ звинувачує у недостовірному декларуванні криптовалюти, заявив, що допустив суттєві помилки у декларації, але ні в кого нічого не вкрав.

Фото: Верховна Рада

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Маріковський заявив, що інформація про підозру стала для нього «повним шоком». Про це він написав у Фейсбук.

Він зазначив, що допустив суттєві помилки у декларації, але ні в кого нічого не вкрав.

«2020 рік були допущені суттєві помилки в декларації. Проходив повну перевірку, вважав і досі вважаю, що діяв чітко в рамках закону.

Відповідав швидко та чесно на усі уточнення, ходив на допити і так далі. Пройшов фізичний обшук, нічого не знайшли, окрім 2 телефонів, АКМ, гранати та криптогаманця. Саме це було вилучено», - розповів депутат.

За його словами, він «ніколи не займався корупцією, не вивозив людей за бабки за кордон, не рішав за гроші питання та не наживався на війні».

Маріковський додав, що свою честь та гідність зможе захистити в суді.

Нагадаємо, що НАБУ і САП підозрюють депутата в недостовірному декларуванні криптовалюти на 24 млн грн.

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