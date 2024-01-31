Заступники Умєрова перевірили якість харчування військовослужбовців в одній з військових частин

Такі перевірки стануть традиційними, наголосили у Міністерстві оборони.

Джерело фото: Міноборони

Заступники Міністра оборони Рустема Умєрова Дмитро Кліменков та Віталій Половенко разом з очільником «Державного оператора тилу» Арсеном Жумаділовим перевірили якість харчування військовослужбовців в одній з військових частин.

Такі перевірки стануть традиційними, наголосили у Міністерстві оборони.

«Працюємо над запуском реформи харчування для ЗСУ. У пріоритеті – своєчасність поставок і якість продукції», – зазначив Дмитро Кліменков.

Віталій Половенко розповів, що було перевірено, чи поставили своєчасно продукцію, її якість, приготування страв. Крім цього, подивилися в якому стані їдальня, кухня, технологічне холодильне обладнання для зберігання харчів.

«Моя мета – допомогти військовим частинам, якщо є недоліки, то усунути їх. І, звичайно, зʼясувати на якому етапі організації процесу харчування в нас виникають питання аби в майбутньому такого не повторювалось», – наголосив заступник Міністра оборони.

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