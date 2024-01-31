Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка

Президент Зеленський підписав Указ про звільнення начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

НАЗК спільно НАДС у відповідь на скарги пояснили, в яких випадках державні службовці можуть нецензурно висловлюватися

Рекомендуємо публічним службовцям уникати використання нецензурної лексики, особливо щодо інших осіб, та використовувати лайку непублічно, у критичних випадках, - зазначили у Офісі доброчесності НАЗК спільно НАДС.

Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

Голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін отримав сувору догану

Дисциплінарна палата ВРП встановила порушення суддею норм суддівської етики, але негативних наслідків від дій голови суду не настало.

Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

  1. В Україні

Заступники Умєрова перевірили якість харчування військовослужбовців в одній з військових частин

22:02, 31 січня 2024
Такі перевірки стануть традиційними, наголосили у Міністерстві оборони.
Заступники Умєрова перевірили якість харчування військовослужбовців в одній з військових частин
Джерело фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступники Міністра оборони Рустема Умєрова Дмитро Кліменков та Віталій Половенко разом з очільником «Державного оператора тилу» Арсеном Жумаділовим перевірили якість харчування військовослужбовців в одній з військових частин.

Такі перевірки стануть традиційними, наголосили у Міністерстві оборони.

«Працюємо над запуском реформи харчування для ЗСУ. У пріоритеті – своєчасність поставок і якість продукції», – зазначив Дмитро Кліменков

Віталій Половенко розповів, що було перевірено, чи поставили своєчасно продукцію, її якість, приготування страв. Крім цього, подивилися в якому стані їдальня, кухня, технологічне холодильне обладнання для зберігання харчів.

«Моя мета – допомогти військовим частинам, якщо є недоліки, то усунути їх. І, звичайно, зʼясувати на якому етапі організації процесу харчування в нас виникають питання аби в майбутньому такого не повторювалось», – наголосив заступник Міністра оборони.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Чернота
    Людмила Чернота
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України