Заместители Умерова проверили качество питания военнослужащих в одной из воинских частей

Такие проверки станут традиционными, отметили в Министерстве обороны.

Источник фото: Минобороны

Заместители Министра обороны Рустема Умерова Дмитрий Клименков и Виталий Половенко вместе с руководителем «Государственного оператора тыла» Арсеном Жумадиловым проверили качество питания военнослужащих в одной из воинских частей.

Такие проверки станут традиционными, отметили в Министерстве обороны.

«Работаем над запуском реформы питания для ВСУ. В приоритете – своевременность поставок и качество продукции», – отметил Дмитрий Клименков.

Виталий Половенко рассказал, что было проверено, поставили ли своевременно продукцию, ее качество, приготовление блюд. Кроме этого, посмотрели в каком состоянии столовая, кухня, технологическое холодильное оборудование для хранения продовольствия.

«Моя цель – помочь военным частям, если есть недостатки, то устранить их. И, конечно, выяснить, на каком этапе организации процесса питания у нас возникают вопросы, чтобы в будущем такого не повторялось», – подчеркнул заместитель Министра обороны.

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