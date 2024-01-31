Виктория Нуланд уверена, что Конгресс проголосует за дальнейшую помощь Украине

Заместитель государственного секретаря США отметила, что имеет большую уверенность, что Конгресс проголосует за дополнительную помощь Украине.

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Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд считает, что американский Конгресс проголосует за дополнительную помощь Украине.

Об этом она сказала в ходе встречи с журналистами в Киеве.

По словам Нуланд, «американский народ осознает чудо, которого Украина уже достигла, защищаясь от нынешней зловещей российской агрессии, и восхищается им».

«И они также понимают, что произойдет, если вы не сможете и дальше не просто выжить, но и преуспеть. Поэтому у меня большая уверенность, что это понимание будет отражено в голосовании Конгресса за запрос президента Байдена», – добавила чиновник Госдепа.

Напомним, сегодня Денис Шмыгаль провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которая прибыла 31 января, в Украину. На встрече обсудили реализацию реформ, в частности, антикоррупционную и корпоративную. Виктория Нуланд в свою очередь отметила прогресс Украины в указанных вопросах.

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