В Киеве пешеход, который очень спешил и переходил дорогу не по правилам, получил от патрульных постановление

Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

В Патрульной полиции Киева призывают пешеходов не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения.

Так, в полиции рассказали, что ночью на улице Симона Петлюры заметили пешехода, который пересек проезжую часть в неустановленном месте, и остановили его. Гражданин сообщил, что нарушил правила из-за того, что сильно спешит.

Инспекторы вынесли на мужчину постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходами) КУоАП и провели с ним разъяснительную беседу.

Согласно п. 4.14 ПДД пешеходам запрещается переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или дорога имеет четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлено ограждение.

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