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  1. В Україні

У Києві пішохід, який дуже поспішав і переходив дорогу не за правилами, отримав від патрульних постанову

09:16, 1 лютого 2024
Чоловік переходив проїзну частину у невстановленому місці.
У Києві пішохід, який дуже поспішав і переходив дорогу не за правилами, отримав від патрульних постанову
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У Патрульній поліції Києва закликають пішоходів не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Так, у поліції розповіли, що вночі на вулиці Симона Петлюри помітили пішохода, який перетнув проїзну частину у невстановленому місці, та зупинили його. Громадянин повідомив, що порушив правила через те, що сильно поспішає.

Інспектори винесли на чоловіка постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП та провели з ним роз'яснювальну бесіду.

Згідно з п. 4.14 ПДР пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження.

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