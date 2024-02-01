У Києві пішохід, який дуже поспішав і переходив дорогу не за правилами, отримав від патрульних постанову

Чоловік переходив проїзну частину у невстановленому місці.

У Патрульній поліції Києва закликають пішоходів не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

Так, у поліції розповіли, що вночі на вулиці Симона Петлюри помітили пішохода, який перетнув проїзну частину у невстановленому місці, та зупинили його. Громадянин повідомив, що порушив правила через те, що сильно поспішає.

Інспектори винесли на чоловіка постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП та провели з ним роз'яснювальну бесіду.

Згідно з п. 4.14 ПДР пішоходам забороняється переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири та більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.