Шмигаль обговорив із послами країн G7 подальшу фінансову підтримку України

Сторони обговорили продовження безперебійної фінансової підтримки України.

Джерело фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із послами країн G7. Питання, яке піднімали сторони – продовження фінансової підтримки України.

«Обговорили продовження безперебійної фінансової підтримки України. Це життєво необхідно для збереження макроекономічної ситуації. Зі свого боку наш Уряд впроваджує реформи, необхідні для посилення економічної стійкості», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр подякував Японії за успішне головування в G7, сповнене важливих і своєчасних рішень на підтримку нашої держави та привітав із початком головування Італію.

«Розраховуємо на продовження плідного та конструктивного діалогу з країнами Групи семи», - підкреслив він.

Також сьогодні Денис Шмигаль провів зустріч із заступником Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, яка прибула 31 січня в Україну. На зустрічі обговорили реалізацію реформ, зокрема, антикорупційну та корпоративну. Вікторія Нуланд в свою чергу відзначила прогрес України в зазначених питаннях.

Джерело фото: Денис Шмигаль

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