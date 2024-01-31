Вікторія Нуланд відзначила прогрес України в реалізації реформ – Шмигаль

На зустрічі з Вікторією Нуланд обговорили реалізацію реформ, зокрема, антикорупційну та корпоративну.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із заступником Державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, яка прибула сьогодні, 31 січня в Україну.

Зазначається, що сторони скоординували спільну роботу перед Багатосторонньою координаційною платформою донорів.

Також Глава українського Уряду зазначив, що на зустрічі обговорили реалізацію реформ, зокрема, антикорупційну та корпоративну. Вікторія Нуланд своєю чергою відзначила прогрес України в зазначених питаннях.

«Тісно співпрацюємо зі США та міжнародними фінансовими установами для залучення необхідної фінансової підтримки», — повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував американському Уряду й народу за всебічну допомогу.

Раніше заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявляла, що незважаючи на успіхи ЗСУ на фронті слід усвідомлювати, що війна не закінчиться завтра, а тому союзникам України слід готуватися до тривалого протистояння з рф.

Джерело фото: kmu.gov.ua

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