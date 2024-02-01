Як проводиться повірка лічильників під час війни: нагадування

Всі громадяни, у яких настає час для проведення повірки лічильників, повинні пройти цю процедуру протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону.

В Україні і під час воєнного стану діє процедура повірки лічильників. Хто має проводити повірку лічильників та платити за неї, розповів «24 канал».

Так, всі громадяни, у яких настає час для проведення повірки лічильників, повинні пройти цю процедуру протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону. Це стосується лічильників газу, води, електроенергії та тепла.

Також повірка може бути ініційована як самим споживачем, так і постачальником послуг. Компанії можуть нагадувати споживачам про те, коли треба проходити повірку лічильників.

Повірка лічильників може тривати до п'яти днів. Проводити повірку мають лише акредитовані для таких робіт спеціалісти.

Вони приходять до місця проживання побутового споживача або встановлення лічильника та проводять необхідні процедури перевірки та калібрування. У деяких випадках лічильник може бути вилучений для детальної перевірки.

Побутові споживачі не мають платити за повірку газового лічильника та електролічильника, оскільки їх обслуговує компанія-постачальник.

Лічильник на воду та тепло – якщо тариф не передбачає процедури, тому у цьому випадку платить споживач.

Коли повірка лічильника відбулася, побутовий споживач має отримати відповідний акт або протокол, який підтверджує її результати.

У випадку, якщо були виявлені якісь неточності, лічильник може бути замінений або відремонтований.

Якщо у встановлені терміни лічильники не пройшли повірку, то це може призвести до відключення комунальних послуг або штрафів.

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