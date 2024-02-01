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Как проводится поверка счетчиков во время войны: напоминание

07:40, 1 февраля 2024
Все граждане, у которых наступает время для поверки счетчиков, должны пройти эту процедуру в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона.
Как проводится поверка счетчиков во время войны: напоминание
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В Украине и во время военного положения действует процедура поверки счетчиков. Кто должен производить поверку счетчиков и платить за нее, рассказал «24 канал».

Так, все граждане, у которых наступает время для проведения поверки счетчиков, должны пройти эту процедуру в течение трех месяцев после окончания отопительного сезона. Это касается счетчиков газа, воды, электроэнергии и тепла.

Также поверка может быть инициирована как самим потребителем, так и поставщиком услуг. Компании могут напоминать потребителям о том, когда нужно проходить поверку счетчиков.

Поверка счетчиков может занять до пяти дней. Проводить поверку должны только аккредитованные для таких работ специалисты.

Они приходят к месту жительства бытового потребителя или установке счетчика и проводят необходимые процедуры проверки и калибровки. В некоторых случаях счетчик может быть удален для подробной проверки.

Бытовые потребители не должны платить за поверку газового счетчика и электросчетчика, поскольку обслуживает их компания-поставщик.

Счетчик на воду и тепло – если тариф не предусматривает процедуры, в этом случае платит потребитель.

Когда сверка счетчика произошла, бытовой потребитель должен получить соответствующий акт или протокол, подтверждающий ее результаты.

В случае, если были обнаружены какие-либо неточности, счетчик может быть заменен или отремонтирован.

Если в установленные сроки счетчики не прошли поверку, это может привести к отключению коммунальных услуг или штрафов.

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