Раздают ли сейчас повестки в спортзалах и кафе: представитель ТЦК сообщил детали мобилизации в Киеве

Законодательством не определены конкретно места вручения повестки, - заявил начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый.

В Украине идет мобилизация в связи с полномасштабной войной. Как проходит мобилизация в Киеве и раздают ли повестки в спортзалах и кафе, рассказал начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью "Вечерний Киев".

"Территориальный центр комплектования и социальной поддержки получает задачи от Киевского городского ТЦК, в которых определены количественные и качественные показатели по призыву военнообязанных граждан", - рассказал он.

"Далее проводим оповещения лиц и уточняем их данные. ВЛК устанавливает пригодность к военной службе", - добавил он.

По его словам, после этого определяют людей, подлежащих мобилизации по состоянию здоровья и возрастным характеристикам. Их распределяют в команды, которые доставляют в учебные центры.

На вопрос журналиста, раздают ли сейчас в столице повестки в кафе и спортзалах, он ответил, что ничего противозаконного в этом нет.

"Ну а почему нет?! Законодательством не определены конкретно места вручения повестки. Меры по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы (есть соответствующие обязанности у руководителей предприятий, учреждений и организаций по выполнению этих мероприятий), да и где угодно", - сказал Новосядлый.

Как известно, Кабинет министров во вторник, 30 января, передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

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