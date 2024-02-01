Налоговая разъяснила, как ФЛП может подтвердить расходы по оплате товаров, работ или услуг физлицу

ФЛП как налоговый агент при оплате товаров, работ, услуг в наличной форме другому физлицу-продавцу, не зарегистрированному как самозанятое лицо, может подтвердить понесенные расходы договорами и актами закупки.

Государственная налоговая служба в Черкасской области разъяснила, как физлицу-«общителю» подтвердить расходы по оплате товаров, работ, услуг физлицу.

Так, объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физлица-предпринимателя (в соответствии с п. 177.2).

Для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством (п. 44.1 и 177.4 НК).

Причем п. 177.10 НК определено, что физлица-предприниматели обязаны вести учет доходов и расходов и иметь подтверждающие документы по происхождению товара.

Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет. Учет доходов и издержек от производства и реализации собственной сельскохозяйственной продукции ведется раздельно от учета доходов и расходов от воплощения остальных видов хозяйственной деятельности.

Типовая форма, согласно которой осуществляется учет доходов и расходов, и порядок ведения такого учета определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную финансовую политику. Типовая форма, по которой осуществляется учет доходов и расходов физическими лицами – предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность и Порядок ведения типовой формы, по которой осуществляется учет доходов и расходов, физическими лицами – предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность , утвержден приказом Минфина от 13.05.2021 №261.

В то же время пп. 6 п. 1 г. 2 Порядка № 261 установлено, что документами, подтверждающими расходы, могут быть, в частности, платежная инструкция, приходный кассовый ордер, квитанция, фискальный чек, акт закупки (выполненных работ, оказанных услуг) и другие первичные документы, удостоверяющие факт оплаты товаров (работ, услуг).

В соответствии с пп. 14.1.180 НК налоговый агент по НДФЛ – это юридическое лицо (его филиал, отделение, другое обособленное подразделение), самозанятое лицо, представительство нерезидента – юридического лица, инвестор (оператор) по соглашению о распределении продукции, независимо от организационно-правового статуса и способа обложения иными налогами и/или формы начисления (выплаты, предоставления) дохода (в денежной или неденежной форме) обязаны начислять, удерживать и уплачивать НДФЛ, предусмотренный разд. IV НК, в бюджет от имени и за счет физического лица с доходов, выплачиваемых такому лицу, вести налоговый учет, представлять налоговую отчетность контролирующим органам и нести ответственность за нарушение его норм в порядке, предусмотренном ст. 18 и разд. IV НКУ.

Налоговый агент, начисляющий (выплачивающий, предоставляющий) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать НДФЛ с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную в ст. 167 ТК (пп. 168.1.1 ТК).

Начисление, содержание и уплата (перечисление) военного сбора в бюджет производятся в порядке, установленном ст. 168 ПК (пп. 1.4 п. 16-1 подраздел. 10 разд. XX ПК).

Лица, которые согласно НК имеют статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса обязаны подавать в сроки, установленные НК для налогового квартала, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса (с разбивкой по месяцам отчетного квартала), в контролирующий орган по основному месту учета. Такой расчет подается только при начислении сумм указанных доходов налогоплательщику – физическому лицу налоговым агентом, плательщиком единого взноса в течение отчетного периода. Введение других форм отчетности по указанным вопросам не допускается пп. "б" п. 176.2 ТК).

Следовательно, физлицо-предприниматель как налоговый агент при оплате товаров, работ, услуг (аренды и прочее) в наличной форме другому физлицу-продавцу (исполнителю работ, услуг), не зарегистрированному как самозанятое лицо, может подтвердить понесенные расходы договорами и актами закупки ( выполненных работ, оказанных услуг), составленными на его имя и физического лица – продавца (производителя работ, услуг); платежными документами, подтверждающими факт содержания НДФЛ (военного сбора) и перечисления его в бюджет; сведениями из расчета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.