Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обновление Верховного Суда, право на прослушивание, реформа Налоговой службы, – какие приоритеты определили Послы G7 на 2024 год

Послы отмечают проверку добропорядочности судей, реформу БЭБ, Налоговой и таможенной служб, а также предоставление другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ.

Лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью, смогут мобилизовать: при каких условиях

Если брат осуществляет уход за сестрой с инвалидностью II группы и больше нет других лиц, которые могут осуществлять такой постоянный уход, то по новому законопроекту его смогут мобилизовать.

Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко

Президент Зеленский подписал Указ об увольнении начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

НАПК совместно НАДС в ответ на жалобы объяснили, в каких случаях государственные служащие могут нецензурно выражаться

Рекомендуем публичным служащим избегать использования нецензурной лексики, особенно в отношении других лиц, и использовать брань непублично, в критических случаях, - отметили в Офисе добродетели НАПК совместно НАГС.

Мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка.

  1. В Украине

Налоговая разъяснила, как ФЛП может подтвердить расходы по оплате товаров, работ или услуг физлицу

07:00, 1 февраля 2024
ФЛП как налоговый агент при оплате товаров, работ, услуг в наличной форме другому физлицу-продавцу, не зарегистрированному как самозанятое лицо, может подтвердить понесенные расходы договорами и актами закупки.
Налоговая разъяснила, как ФЛП может подтвердить расходы по оплате товаров, работ или услуг физлицу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба в Черкасской области разъяснила, как физлицу-«общителю» подтвердить расходы по оплате товаров, работ, услуг физлицу.

Так, объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом (выручка в денежной и неденежной форме) и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого физлица-предпринимателя (в соответствии с п. 177.2).

Для целей налогообложения налогоплательщики обязаны вести учет доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, на основании первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности, других документов связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством (п. 44.1 и 177.4 НК).

Причем п. 177.10 НК определено, что физлица-предприниматели обязаны вести учет доходов и расходов и иметь подтверждающие документы по происхождению товара.

Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет. Учет доходов и издержек от производства и реализации собственной сельскохозяйственной продукции ведется раздельно от учета доходов и расходов от воплощения остальных видов хозяйственной деятельности.

Типовая форма, согласно которой осуществляется учет доходов и расходов, и порядок ведения такого учета определяются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную финансовую политику. Типовая форма, по которой осуществляется учет доходов и расходов физическими лицами – предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность и Порядок ведения типовой формы, по которой осуществляется учет доходов и расходов, физическими лицами – предпринимателями и физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность , утвержден приказом Минфина от 13.05.2021 №261.

В то же время пп. 6 п. 1 г. 2 Порядка № 261 установлено, что документами, подтверждающими расходы, могут быть, в частности, платежная инструкция, приходный кассовый ордер, квитанция, фискальный чек, акт закупки (выполненных работ, оказанных услуг) и другие первичные документы, удостоверяющие факт оплаты товаров (работ, услуг).

В соответствии с пп. 14.1.180 НК налоговый агент по НДФЛ – это юридическое лицо (его филиал, отделение, другое обособленное подразделение), самозанятое лицо, представительство нерезидента – юридического лица, инвестор (оператор) по соглашению о распределении продукции, независимо от организационно-правового статуса и способа обложения иными налогами и/или формы начисления (выплаты, предоставления) дохода (в денежной или неденежной форме) обязаны начислять, удерживать и уплачивать НДФЛ, предусмотренный разд. IV НК, в бюджет от имени и за счет физического лица с доходов, выплачиваемых такому лицу, вести налоговый учет, представлять налоговую отчетность контролирующим органам и нести ответственность за нарушение его норм в порядке, предусмотренном ст. 18 и разд. IV НКУ.

Налоговый агент, начисляющий (выплачивающий, предоставляющий) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать НДФЛ с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную в ст. 167 ТК (пп. 168.1.1 ТК).

Начисление, содержание и уплата (перечисление) военного сбора в бюджет производятся в порядке, установленном ст. 168 ПК (пп. 1.4 п. 16-1 подраздел. 10 разд. XX ПК).

Лица, которые согласно НК имеют статус налоговых агентов, и плательщики единого взноса обязаны подавать в сроки, установленные НК для налогового квартала, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса (с разбивкой по месяцам отчетного квартала), в контролирующий орган по основному месту учета. Такой расчет подается только при начислении сумм указанных доходов налогоплательщику – физическому лицу налоговым агентом, плательщиком единого взноса в течение отчетного периода. Введение других форм отчетности по указанным вопросам не допускается пп. "б" п. 176.2 ТК).

Следовательно, физлицо-предприниматель как налоговый агент при оплате товаров, работ, услуг (аренды и прочее) в наличной форме другому физлицу-продавцу (исполнителю работ, услуг), не зарегистрированному как самозанятое лицо, может подтвердить понесенные расходы договорами и актами закупки ( выполненных работ, оказанных услуг), составленными на его имя и физического лица – продавца (производителя работ, услуг); платежными документами, подтверждающими факт содержания НДФЛ (военного сбора) и перечисления его в бюджет; сведениями из расчета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду