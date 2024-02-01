Податкова роз’яснила, як ФОП може підтвердити витрати з оплати товарів, робіт чи послуг фізособі

ФОП як податковий агент при оплаті товарів, робіт, послуг у готівковій формі іншій фізособі-продавцю, що не зареєстрована як самозайнята особа, може підтвердити понесені витрати договорами та актами закупівлі.

Державна податкова служба у Черкаській області роз’яснила, як фізособі-«загальнику» підтвердити витрати з оплати товарів, робіт, послуг фізособі.

Так, об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізособи-підприємця (відповідно до п. 177.2 Податкового кодексу).

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 і 177.4 ПК).

При чому п. 177.10 ПК визначено, що фізособи-підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет. Облік доходів і витрат від виробництва і реалізації власної сільськогосподарської продукції ведеться окремо від обліку доходів і витрат від здійснення інших видів господарської діяльності.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат, та порядок ведення такого обліку визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність та Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат, фізичними особами – підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджено наказом Мінфіну від 13.05.2021 № 261.

Водночас пп. 6 п. 1 р. 2 Порядку № 261 встановлено, що документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжна інструкція, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвідчують факт оплати товарів (робіт, послуг).

Відповідно до пп. 14.1.180 ПК податковий агент щодо ПДФО – це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу обкладення іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО, передбачений розд. IV ПК, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розд. IV ПКУ.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати ПДФО із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у ст. 167 ПК (пп. 168.1.1 ПК).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПК (пп. 1.4 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX ПК).

Особи, які відповідно до ПК мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску зобов’язані подавати у строки, встановлені ПК для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеск (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку – фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається пп. «б» п. 176.2 ПК).

Отже, фізособа-підприємець як податковий агент при оплаті товарів, робіт, послуг (оренди та інше) у готівковій формі іншій фізособі-продавцю (виконавцю робіт, послуг), що не зареєстрована як самозайнята особа, може підтвердити понесені витрати договорами та актами закупівлі (виконаних робіт, наданих послуг), складеними на його ім’я та фізичної особи – продавця (виконавця робіт, послуг); платіжними документами, що підтверджують факт утримання ПДФО (військового збору) та перерахування його до бюджету; відомостями з Розрахунку.

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