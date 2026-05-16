В Україні можуть переглянути зарплати держслужбовців районних адміністрацій

В Україні зареєстрували петицію із закликом невідкладно підвищити оплату праці державних службовців районних державних адміністрацій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні закликають переглянути оплату праці державних службовців районних державних адміністрацій. Відповідну петицію №41/009887-26еп зареєстрували на сайті КМУ.

Автори звернення заявляють про критично низький рівень посадових окладів працівників РДА в умовах воєнного стану, значного кадрового дефіциту та високого навантаження.

У петиції зазначається, що після реформи децентралізації та скорочення чисельності працівників навантаження на державних службовців районного рівня не зменшилося, а в окремих напрямах суттєво зросло. Зокрема, йдеться про роботу у сферах ветеранської політики, підтримки військовослужбовців та родин загиблих захисників, соціального захисту населення, роботи з внутрішньо переміщеними особами, мобілізаційної роботи та цивільного захисту.

Автори петиції посилаються на Конституцію України, Закон «Про державну службу» та Європейську соціальну хартію, наголошуючи, що держава повинна забезпечити державним службовцям належний рівень оплати праці для професійного виконання посадових обов’язків.

У тексті звернення також вказано, що посадові оклади головних спеціалістів районних державних адміністрацій становлять орієнтовно 9–11 тисяч грн, а начальників відділів та завідувачів секторів — близько 13–14 тисяч грн. При цьому автори петиції стверджують, що у 2025 році законодавчими змінами були скасовані гарантовані компенсаційні виплати за виконання обов’язків за вакантними посадами.

Серед вимог петиції — перегляд схем посадових окладів державних службовців районних державних адміністрацій, забезпечення конкурентного рівня оплати праці, усунення дисбалансу між оплатою праці держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також внесення змін до нормативно-правових актів у сфері оплати праці держслужбовців з урахуванням умов воєнного стану.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.