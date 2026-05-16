В Украине могут пересмотреть зарплаты госслужащих районных администраций

В Украине зарегистрировали петицию с призывом безотлагательно повысить оплату труда государственных служащих районных государственных администраций.

В Украине призывают пересмотреть оплату труда государственных служащих районных государственных администраций. Соответствующую петицию №41/009887-26эп зарегистрировали на сайте КМУ.

Авторы обращения заявляют о критически низком уровне должностных окладов работников РГА в условиях военного положения, значительного кадрового дефицита и высокой нагрузки.

В петиции отмечается, что после реформы децентрализации и сокращения численности работников нагрузка на государственных служащих районного уровня не уменьшилась, а по отдельным направлениям существенно возросла. В частности, речь идет о работе в сферах ветеранской политики, поддержки военнослужащих и семей погибших защитников, социальной защиты населения, работе с внутренне перемещенными лицами, мобилизационной работы и гражданской защиты.

Авторы петиции ссылаются на Конституцию Украины, Закон «О государственной службе» и Европейскую социальную хартию, отмечая, что государство должно обеспечить государственным служащим надлежащий уровень оплаты труда для профессионального выполнения должностных обязанностей.

В тексте обращения также указано, что должностные оклады главных специалистов районных государственных администраций составляют ориентировочно 9–11 тысяч гривен, а начальников отделов и заведующих секторами — около 13–14 тысяч гривен. При этом авторы петиции утверждают, что в 2025 году законодательными изменениями были упразднены гарантированные компенсационные выплаты за исполнение обязанностей по вакантным должностям.

Среди требований петиции пересмотр схем должностных окладов государственных служащих районных государственных администраций, обеспечение конкурентного уровня оплаты труда, устранение дисбаланса между оплатой труда госслужащих и должностных лиц местного самоуправления, а также внесение изменений в нормативно-правовые акты в сфере оплаты труда госслужащих с учетом условий военного положения.

