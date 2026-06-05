Суд вирішив, чи зараховується ФОП з інвалідністю до нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю

Чернівецький окружний адміністративний суд розглянув спір щодо виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю фізичною особою-підприємцем та стягнення адміністративно-господарських санкцій.

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Чернівецький окружний адміністративний суд розглянув справу № 600/1938/25-а за позовом Чернівецького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю до фізичної особи-підприємця про стягнення адміністративно-господарських санкцій та пені за нібито невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у 2024 році. Суд досліджував, чи були правові підстави для нарахування санкцій та чи доведено факт порушення роботодавцем вимог законодавства.

Обставини справи

Чернівецьке обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю звернулося до суду з вимогою стягнути з фізичної особи-підприємця адміністративно-господарські санкції у сумі 83 785,71 грн та пеню у розмірі 384,27 грн.

Підставою для звернення до суду став сформований Фондом розрахунок, відповідно до якого підприємець не виконав норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за 2024 рік. За даними розрахунку, середньооблікова чисельність працівників становила 21 особу, а кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю була визначена як нуль, у зв’язку з чим Фонд дійшов висновку про наявність одного незаповненого нормативного робочого місця.

Підприємець заперечив проти позову та зазначив, що сам є особою з інвалідністю III групи. На його думку, ця обставина мала бути врахована під час визначення виконання нормативу, оскільки фізична особа-підприємець з інвалідністю, яка використовує найману працю, за законодавством включається до показника працевлаштованих осіб з інвалідністю. Відтак норматив робочих місць у його випадку був виконаний, а розрахунок Фонду є помилковим.

Позиція суду

Суд проаналізував положення Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», Закону «Про зайнятість населення», підзаконні нормативні акти та дійшов висновку, що позов не підлягає задоволенню.

Суд зазначив, що після змін у законодавстві перевірки щодо дотримання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю належать до повноважень органів Держпраці. Отримана Фондом інформація від Пенсійного фонду про можливі порушення є лише підставою для проведення відповідної перевірки.

Матеріали справи не містили доказів того, що Фонд передавав інформацію про можливе порушення до органів Держпраці або що Держпраці проводила перевірку та встановила факт невиконання відповідачем нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за 2024 рік.

Суд підкреслив, що адміністративно-господарські санкції є заходом відповідальності за правопорушення у сфері господарювання. Такі санкції не можуть застосовуватися лише на підставі даних інформаційних баз без належного встановлення факту порушення та без з’ясування наявності складу правопорушення.

Крім того, суд встановив, що підприємець є особою з інвалідністю III групи з липня 2022 року. Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми звітності №10-ПОІ та Порядку надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, фізична особа, якій встановлено інвалідність і яка використовує працю найманих працівників, збільшує показник кількості працевлаштованих осіб з інвалідністю на одну особу.

На підставі системного аналізу цих норм суд дійшов висновку, що фізична особа з інвалідністю, яка використовує найману працю, включається до нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю та є еквівалентом однієї працевлаштованої особи з інвалідністю. Отже, наведені відповідачем обставини свідчили про відсутність підстав для висновку про невиконання нормативу.

Висновки

Суд врахував правову позицію Верховного Суду, викладену у справі №400/3957/21, відповідно до якої саме органи Держпраці уповноважені перевіряти дотримання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, а обов’язок зі сплати адміністративно-господарських санкцій виникає лише після підтвердження порушення за результатами такої перевірки.

Чернівецький окружний адміністративний суд зазначив, що Фонд передчасно звернувся з позовом, не маючи встановлених актом перевірки Держпраці доказів невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю.

Суд також відхилив доводи позивача про те, що в умовах воєнного стану відсутність перевірки не впливає на можливість стягнення санкцій. На думку суду, навіть за таких умов вимоги статті 19 Закону №875-ХІІ щодо необхідності встановлення факту порушення не втрачають чинності.

З огляду на відсутність належних доказів порушення та з урахуванням того, що підприємець є особою з інвалідністю і підлягає врахуванню при визначенні виконання нормативу, суд дійшов висновку про необґрунтованість позовних вимог.

У результаті суд повністю відмовив у задоволенні позову Чернівецького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю про стягнення адміністративно-господарських санкцій та пені.

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