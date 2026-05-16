У Польщі блискавка поцілила в туристів на популярній вершині Гевонт – є постраждалі

В результаті удару блискавки, двоє людей отримали травми, одного постраждалого госпіталізували у важкому стані.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі внаслідок удару блискавки постраждали туристи, які спускалися з гори Гевонт. Про це повідомляє TVN 24.

За інформацією Татранської добровільної рятувальної служби (TOPR), інцидент стався у п’ятницю близько 13-ї години в районі вершини гори.

Рятувальники отримали повідомлення про ураження людей блискавкою під час грози. На момент події туристи вже спускалися з гори.

За даними TOPR, постраждали двоє осіб, одна з них зазнала серйозних травм і тимчасово втрачала свідомість. Рятувальники доправили найтяжче пораненого гелікоптером до лікарні в Закопаному.

Інша постраждала особа отримала легші травми. Її спустили в долину, звідки планувалося транспортування автомобілем до медичного закладу в Закопаному.

Ще троє учасників групи не зазнали ушкоджень.

У рятувальній службі зазначають, що погодні умови в Татрах у момент інциденту були складними: у гірському районі проходила сильна гроза з частими розрядами блискавки та поривчастим вітром, що також ускладнювало роботу авіації під час евакуації постраждалих.

Гора Гевонт відома тим, що через наявність металевого хреста на вершині блискавки там вдаряють особливо часто.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.