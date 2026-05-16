  1. У світі

У Польщі блискавка поцілила в туристів на популярній вершині Гевонт – є постраждалі

13:55, 16 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В результаті удару блискавки, двоє людей отримали травми, одного постраждалого госпіталізували у важкому стані.
У Польщі блискавка поцілила в туристів на популярній вершині Гевонт – є постраждалі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі внаслідок удару блискавки постраждали туристи, які спускалися з гори Гевонт. Про це повідомляє TVN 24.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією Татранської добровільної рятувальної служби (TOPR), інцидент стався у п’ятницю близько 13-ї години в районі вершини гори.

Рятувальники отримали повідомлення про ураження людей блискавкою під час грози. На момент події туристи вже спускалися з гори.

За даними TOPR, постраждали двоє осіб, одна з них зазнала серйозних травм і тимчасово втрачала свідомість. Рятувальники доправили найтяжче пораненого гелікоптером до лікарні в Закопаному.

Інша постраждала особа отримала легші травми. Її спустили в долину, звідки планувалося транспортування автомобілем до медичного закладу в Закопаному.

Ще троє учасників групи не зазнали ушкоджень.

У рятувальній службі зазначають, що погодні умови в Татрах у момент інциденту були складними: у гірському районі проходила сильна гроза з частими розрядами блискавки та поривчастим вітром, що також ускладнювало роботу авіації під час евакуації постраждалих.

Гора Гевонт відома тим, що через наявність металевого хреста на вершині блискавки там вдаряють особливо часто.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща туризм

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Відсутність офіційної зарплати може стати підставою для відмови у вихованні власної дитини після розлучення

Матеріальний бар’єр та передання дитини родичам: нові виклики Книги шостої ЦК.

Верховний Суд зобов’язав поручителя сплатити понад 800 тисяч грн за прострочений кредит боржника

Суд підтвердив нарахування інфляційних втрат і 3% річних за невиконане грошове зобов’язання поручителем, що збільшило суму боргу.

В Україні зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами: на 845 ДТП за рік — 19 загиблих

Окремий облік аварій за участю легкого персонального та низькошвидкісного електротранспорту ведеться з 2024 року, що дозволило виокремити цей сегмент у статистиці дорожньої безпеки.

Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

Фактичного проживання батька з дитиною більше не достатньо: позиція Верховного Суду щодо відстрочки

Статус батька, який самостійно виховує дитину, потребує повного припинення батьківської правосуб'єктності матері, а не просто довідок зі школи чи лікарні.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]