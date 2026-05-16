В Польше молния ударила в туристов на популярной вершине Гевонт — есть пострадавшие

13:55, 16 мая 2026
В результате удара молнии двое человек получили травмы, одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Польше в результате удара молнии пострадали туристы, спускавшиеся с горы Гевонт. Об этом сообщает TVN 24.

По информации Татранской добровольной спасательной службы (TOPR), инцидент произошел в пятницу около 13 часов в районе вершины горы.

Спасатели получили сообщение о поражении людей молнией во время грозы. На момент происшествия туристы уже спускались с горы.

По данным TOPR, пострадали два человека, один из них получил серьезные травмы и временно терял сознание. Спасатели доставили наиболее тяжело раненого вертолетом в больницу в Закопаном.

Другая пострадавшая получила более легкие травмы. Ее спустили в долину, откуда планировалась транспортировка на автомобиле в медицинское учреждение в Закопаном.

Еще трое участников группы не пострадали.

В спасательной службе отмечают, что погодные условия в Татрах в момент инцидента были сложными: в горном районе проходила сильная гроза с частыми разрядами молнии и порывистым ветром, что также затрудняло работу авиации во время эвакуации пострадавших.

Гора Гевонт известна тем, что из-за наличия металлического креста на вершине молнии там ударяют особенно часто.

