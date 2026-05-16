В Україні представили концепцію нового законопроєкту про добровільні пенсійні фонди

Також представили нову модель управління пенсійними активами.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що під час презентації розробники законопроєкту представили ключові підходи до реформування системи недержавного пенсійного забезпечення та розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні.

Законопроєкт підготовлено в межах проєкту FINMAR, спрямованого на наближення українського законодавства до норм ЄС та міжнародних стандартів фінансових ринків.

Зокрема, концепція передбачає імплементацію європейських директив у сфері професійного пенсійного забезпечення, посилення захисту пенсійних накопичень учасників третього рівня пенсійної системи, а також створення основи для подальшого розвитку накопичувальної пенсійної системи.

Окремо учасникам представили нову модель управління пенсійними активами, яка передбачає створення пенсійної компанії з системою корпоративного управління та внутрішнього контролю. Також було презентовано механізм трансформації чинних недержавних пенсійних фондів у добровільні пенсійні фонди відповідно до нової моделі регулювання.

Під час презентації також окреслили питання, які потребують подальшої дискусії, зокрема гарантії для учасників пенсійних схем, транскордонну діяльність та особливості податкового режиму пенсійних фондів.

