  1. Законодавство
  2. / В Україні

В Україні представили концепцію нового законопроєкту про добровільні пенсійні фонди

16:55, 16 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Також представили нову модель управління пенсійними активами.
В Україні представили концепцію нового законопроєкту про добровільні пенсійні фонди
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що під час презентації розробники законопроєкту представили ключові підходи до реформування системи недержавного пенсійного забезпечення та розвитку накопичувальної пенсійної системи в Україні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законопроєкт підготовлено в межах проєкту FINMAR, спрямованого на наближення українського законодавства до норм ЄС та міжнародних стандартів фінансових ринків.

Зокрема, концепція передбачає імплементацію європейських директив у сфері професійного пенсійного забезпечення, посилення захисту пенсійних накопичень учасників третього рівня пенсійної системи, а також створення основи для подальшого розвитку накопичувальної пенсійної системи.

Окремо учасникам представили нову модель управління пенсійними активами, яка передбачає створення пенсійної компанії з системою корпоративного управління та внутрішнього контролю. Також було презентовано механізм трансформації чинних недержавних пенсійних фондів у добровільні пенсійні фонди відповідно до нової моделі регулювання.

Під час презентації також окреслили питання, які потребують подальшої дискусії, зокрема гарантії для учасників пенсійних схем, транскордонну діяльність та особливості податкового режиму пенсійних фондів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Бронювання від мобілізації стане платним або з обов’язковою службою в резерві

Новий законопроєкт вводить обов’язкову участь в обороні для кожного, хто отримав відстрочку через роботу.

Відсутність офіційної зарплати може стати підставою для відмови у вихованні власної дитини після розлучення

Матеріальний бар’єр та передання дитини родичам: нові виклики Книги шостої ЦК.

Верховний Суд зобов’язав поручителя сплатити понад 800 тисяч грн за прострочений кредит боржника

Суд підтвердив нарахування інфляційних втрат і 3% річних за невиконане грошове зобов’язання поручителем, що збільшило суму боргу.

В Україні зросла кількість смертельних ДТП з електросамокатами: на 845 ДТП за рік — 19 загиблих

Окремий облік аварій за участю легкого персонального та низькошвидкісного електротранспорту ведеться з 2024 року, що дозволило виокремити цей сегмент у статистиці дорожньої безпеки.

Депутати планують скорегувати порядок оцінки майна у виконавчому провадженні: що буде змінено

Запропоновані зміни мають на меті систематизувати відповідальність оцінювачів та спростити процедури стягнення в банківському секторі.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]