В Украине представили концепцию нового законопроекта о добровольных пенсионных фондах

Также представили новую модель управления пенсионными активами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что во время презентации разработчики законопроекта представили ключевые подходы к реформированию системы негосударственного пенсионного обеспечения и развитию накопительной пенсионной системы в Украине.

Законопроект подготовлен в рамках проекта FINMAR, направленного на приближение украинского законодательства к нормам ЕС и международным стандартам финансовых рынков.

В частности, концепция предусматривает имплементацию европейских директив в сфере профессионального пенсионного обеспечения, усиление защиты пенсионных накоплений участников третьего уровня пенсионной системы, а также создание основы для дальнейшего развития накопительной пенсионной системы.

Отдельно участникам представили новую модель управления пенсионными активами, которая предусматривает создание пенсионной компании с системой корпоративного управления и внутреннего контроля. Также был представлен механизм трансформации действующих негосударственных пенсионных фондов в добровольные пенсионные фонды в соответствии с новой моделью регулирования.

Во время презентации также обозначили вопросы, требующие дальнейшей дискуссии, в частности гарантии для участников пенсионных схем, трансграничную деятельность и особенности налогового режима пенсионных фондов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.