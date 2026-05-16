В Україні збираються штрафувати ворожок, екстрасенсів і тарологів
14:12, 16 травня 2026
За рекламу магії та ворожіння можуть почати штрафувати.
До Верховної Ради внесли законопроєкт №15251, яким пропонується встановити адміністративну відповідальність за надання платних послуг у сфері ворожіння, магії, екстрасенсорики, езотерики та окультизму.
Документ також передбачає покарання за рекламу, популяризацію та поширення інформації про такі послуги.
Наразі текст законопроєкту на сайті парламенту ще не оприлюднений. Деталі запропонованих змін та можливі санкції стануть відомі після публікації документа.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.