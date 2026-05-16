Перебої в роботі Реєстру санкцій перешкоджають нотаріальним діям — Нотаріальна палата звернулася до РНБО

У НПУ заявили, що технічні збої унеможливлюють отримання витягів із Реєстру, через що нотаріуси не можуть повноцінно вчиняти нотаріальні дії та оформлювати правочини.

Нотаріальна палата України звернулася до Ради національної безпеки і оборони України через численні скарги нотаріусів на перебої у роботі Державного реєстру санкцій.

У НПУ нагадали, що відповідно до законодавства нотаріуси під час вчинення нотаріальних дій зобов’язані перевіряти, чи застосовані до осіб санкції, передбачені статтею 4 Закону України «Про санкції».

Однак станом на 15 травня 2026 року через технічні проблеми в роботі Реєстру нотаріуси фактично не можуть повноцінно здійснювати правочини, а громадяни та бізнес — реалізовувати свої законні права.

За інформацією НПУ, збій виникає під час формування витягів із Реєстру: система зависає, через що отримати готовий документ неможливо.

У зв’язку з цим Нотаріальна палата закликала РНБО пояснити причини некоректної роботи Державного реєстру санкцій та оперативно усунути технічні несправності.

Крім того, в НПУ попросили надалі завчасно інформувати нотаріальну спільноту про проведення технічних робіт або можливі перебої у функціонуванні Реєстру, щоб мінімізувати ризики для громадян і юридичних осіб.

