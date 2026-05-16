Перебои в работе Реестра санкций препятствуют нотариальным действиям — Нотариальная палата обратилась в СНБО

16:01, 16 мая 2026
В НПУ заявили, что технические сбои делают невозможным получение выписок из Реестра, из-за чего нотариусы не могут полноценно совершать нотариальные действия и оформлять сделки.
Нотариальная палата Украины обратилась в Совет национальной безопасности и обороны Украины из-за многочисленных жалоб нотариусов на перебои в работе Государственного реестра санкций.

В НПУ напомнили, что согласно законодательству нотариусы при совершении нотариальных действий обязаны проверять, применены ли к лицам санкции, предусмотренные статьей 4 Закона Украины "О санкциях".

Однако по состоянию на 15 мая 2026 из-за технических проблем в работе Реестра нотариусы фактически не могут полноценно совершать сделки, а граждане и бизнес — реализовывать свои законные права.

По информации НПУ, сбой возникает при формировании выписок из Реестра: система зависает, из-за чего получить готовый документ невозможно.

В этой связи Нотариальная палата призвала СНБО объяснить причины некорректной работы Государственного реестра санкций и оперативно устранить технические неисправности.

Кроме того, в НПУ попросили в дальнейшем заблаговременно информировать нотариальное сообщество о проведении технических работ или возможных перебоях в функционировании Реестра, чтобы минимизировать риски для граждан и юридических лиц.

санкции Украина нотариус СНБО нотариат

