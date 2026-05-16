Франція готова працювати з Україною щодо антибалістики, — Зеленський після розмови з Макроном

Зеленський зазначив, що також поговорив з Макроном про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом.

Фото: Associated Press

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 16 травня провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Під час розмови сторони низку важливих питань.

«Подякував Емманюелю за принципове засудження російських атак по наших містах і громадах. Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО», - сказав він.

Зеленський додав, що також говорили про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом.

«Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців.

Емманюель поінформував про свій візит у країни Африки. Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, бо він так само важливий і для України», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.