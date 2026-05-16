Франція готова працювати з Україною щодо антибалістики, — Зеленський після розмови з Макроном
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 16 травня провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Під час розмови сторони низку важливих питань.
«Подякував Емманюелю за принципове засудження російських атак по наших містах і громадах. Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок. Обговорили й посилення наших спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. Дякую за готовність посилювати нашу ППО», - сказав він.
Зеленський додав, що також говорили про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом.
«Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців.
Емманюель поінформував про свій візит у країни Африки. Ми говорили про важливість спільної координації на цьому напрямку, бо він так само важливий і для України», - додав він.
