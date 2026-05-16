  1. В Украине

Франция готова работать с Украиной по антибаллистике, — Зеленский после разговора с Макроном

15:06, 16 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зеленский отметил, что также поговорил с Макроном о европейском треке и открытии всех переговорных кластеров в ближайшее время.
Франция готова работать с Украиной по антибаллистике, — Зеленский после разговора с Макроном
Фото: Associated Press
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 16 мая провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время разговора стороны обсудили ряд важных вопросов.

«Поблагодарил Эмманюэля за принципиальное осуждение российских атак по нашим городам и громадам. Эти удары очень четко демонстрируют, что такое Россия и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз. Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО», — сказал он.

Зеленский добавил, что также говорили о европейском треке и открытии всех переговорных кластеров в ближайшее время.

«Франция поддерживает Украину и понимает, насколько это важный шаг для всех украинцев.

Эмманюэль проинформировал о своем визите в страны Африки. Мы говорили о важности совместной координации на этом направлении, потому что оно также важно и для Украины», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование от мобилизации станет платным или с обязательной службой в резерве

Новый законопроект вводит обязательное участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Верховний Суд обязал поручителя выплатить более 800 тысяч грн за просроченный кредит должника

Суд подтвердил начисление инфляционных потерь и 3% годовых за неисполненное денежное обязательство поручителя, что увеличило сумму долга.

В Украине выросло количество смертельных ДТП с электросамокатами: до 845 ДТП за год — 19 погибших

Отдельный учёт аварий с участием лёгкого персонального и низкоскоростного электротранспорта ведётся с 2024 года, что позволило выделить этот сегмент в статистике дорожной безопасности.

Депутаты планируют скорректировать порядок оценки имущества в исполнительном производстве: что будет изменено

Предложенные изменения имеют целью систематизировать ответственность оценщиков и упростить процедуры взыскания в банковском секторе.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]