Франция готова работать с Украиной по антибаллистике, — Зеленский после разговора с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 16 мая провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Во время разговора стороны обсудили ряд важных вопросов.

«Поблагодарил Эмманюэля за принципиальное осуждение российских атак по нашим городам и громадам. Эти удары очень четко демонстрируют, что такое Россия и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз. Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отражать российские атаки уже сейчас. Спасибо за готовность усиливать нашу ПВО», — сказал он.

Зеленский добавил, что также говорили о европейском треке и открытии всех переговорных кластеров в ближайшее время.

«Франция поддерживает Украину и понимает, насколько это важный шаг для всех украинцев.

Эмманюэль проинформировал о своем визите в страны Африки. Мы говорили о важности совместной координации на этом направлении, потому что оно также важно и для Украины», — добавил он.

