Євроінтеграція ринків капіталу: в Україні затвердили план адаптації законодавства до норм ЄС

14:30, 16 травня 2026
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що затвердила план заходів з виконання Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Документ визначає напрями та строки виконання завдань, передбачених Національною програмою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2026 року № 438, за якими НКЦПФР визначено головним виконавцем або співвиконавцем.

План передбачає підготовку законопроєктів і нормативно-правових актів, необхідних для впровадження норм ЄС у сфері ринків капіталу. Загалом Комісія має привести до норм ЄС 187 нормативно-правових актів та підготувати 22 законопроєкти у сфері ринків капіталу.

Серед ключових напрямів:

– оновлення правил корпоративного управління та захисту прав акціонерів;

– наближення регулювання ринків капіталу до стандартів ЄС;

– посилення пруденційного нагляду за інвестиційними фірмами;

– створення системи компенсації інвесторам;

– розвиток електронної звітності та підвищення прозорості ринків капіталу;

– удосконалення регулювання у сферах фінансових послуг, пенсійного забезпечення, діяльності професійних учасників ринків капіталу та розкриття інформації.

