  1. В Украине

Евроинтеграция рынков капитала: в Украине утвердили план адаптации законодательства к нормам ЕС

14:30, 16 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
План предусматривает подготовку законопроектов и нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения норм ЕС в сфере рынков капитала.
Евроинтеграция рынков капитала: в Украине утвердили план адаптации законодательства к нормам ЕС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что утвердила план мероприятий по выполнению Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ определяет направления и сроки выполнения задач, предусмотренных Национальной программой, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2026 года № 438, по которым НКЦБФР определена главным исполнителем или соисполнителем.

План предусматривает подготовку законопроектов и нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения норм ЕС в сфере рынков капитала. В целом Комиссия должна привести к нормам ЕС 187 нормативно-правовых актов и подготовить 22 законопроекта в сфере рынков капитала.

Среди ключевых направлений:

– обновление правил корпоративного управления и защиты прав акционеров;

– приближение регулирования рынков капитала к стандартам ЕС;

– усиление пруденциального надзора за инвестиционными фирмами;

– создание системы компенсации инвесторам;

– развитие электронной отчетности и повышение прозрачности рынков капитала;

– совершенствование регулирования в сферах финансовых услуг, пенсионного обеспечения, деятельности профессиональных участников рынков капитала и раскрытия информации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ЕС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Верховний Суд обязал поручителя выплатить более 800 тысяч грн за просроченный кредит должника

Суд подтвердил начисление инфляционных потерь и 3% годовых за неисполненное денежное обязательство поручителя, что увеличило сумму долга.

В Украине выросло количество смертельных ДТП с электросамокатами: до 845 ДТП за год — 19 погибших

Отдельный учёт аварий с участием лёгкого персонального и низкоскоростного электротранспорта ведётся с 2024 года, что позволило выделить этот сегмент в статистике дорожной безопасности.

Депутаты планируют скорректировать порядок оценки имущества в исполнительном производстве: что будет изменено

Предложенные изменения имеют целью систематизировать ответственность оценщиков и упростить процедуры взыскания в банковском секторе.

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]