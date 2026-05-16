Евроинтеграция рынков капитала: в Украине утвердили план адаптации законодательства к нормам ЕС
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что утвердила план мероприятий по выполнению Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС).
Документ определяет направления и сроки выполнения задач, предусмотренных Национальной программой, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2026 года № 438, по которым НКЦБФР определена главным исполнителем или соисполнителем.
План предусматривает подготовку законопроектов и нормативно-правовых актов, необходимых для внедрения норм ЕС в сфере рынков капитала. В целом Комиссия должна привести к нормам ЕС 187 нормативно-правовых актов и подготовить 22 законопроекта в сфере рынков капитала.
Среди ключевых направлений:
– обновление правил корпоративного управления и защиты прав акционеров;
– приближение регулирования рынков капитала к стандартам ЕС;
– усиление пруденциального надзора за инвестиционными фирмами;
– создание системы компенсации инвесторам;
– развитие электронной отчетности и повышение прозрачности рынков капитала;
– совершенствование регулирования в сферах финансовых услуг, пенсионного обеспечения, деятельности профессиональных участников рынков капитала и раскрытия информации.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.