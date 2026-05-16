Євробачення-2026: коли почнеться гранд-фінал та як проголосувати

16:37, 16 травня 2026
16 травня відбудеться гранд-фінал Євробачення-2026, у якому за перемогу змагатимуться представники 25 країн.
фото: Getty Images
Вже сьогодні, 16 травня, відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2026». У фінальному шоу за перемогу боротимуться представники 25 країн. Україну цього року представляє LELÉKA з композицією «Ridnym».

У фіналі голосуватимуть усі країни-учасниці, включно з тими, які не змогли пройти до вирішального етапу конкурсу. Кожен глядач матиме можливість віддати до десяти голосів, однак голосувати за представника власної країни правилами заборонено.

До голосування також можуть долучитися глядачі з держав, які не беруть участі в конкурсі. Для цього передбачена окрема категорія «Решта світу» на платформі esc.vote. Голосування відкривається ще до початку фіналу та триває після старту першого виступу.

Українські глядачі можуть підтримати своїх фаворитів через SMS на номер 7576 або онлайн через платформу esc.vote. Українці, які перебувають за кордоном, також можуть проголосувати за представника України.

Окрім глядацького голосування, результати конкурсантів оцінюватиме національне журі. Бали від України у фіналі оголосить Даниїл Лещинський із гурту Ziferblat.

Пряма трансляція фіналу стартує о 22:00 за київським часом. Перед ефіром, о 21:30, розпочнеться спеціальне передшоу.

