Де дивитися фінал Євробачення-2026 та коли виступить Leléka

Україна виступатиме у першій половині фіналу Євробачення.

У суботу, 16 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2026. Україну у ньому представить співачка Leléka з піснею Ridnym.

Де дивитися фінал Євробачення-2026

Його можна дивитися та слухати на:

телеканалі Суспільне Культура;

Радіо Промінь.

Коли виступає Україна у фіналі Євробачення

Україна виступатиме у першій половині шоу під номером 7.

Порядок виступів фіналістів

Данія: Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem Німеччина: Sarah Engels — Fire Ізраїль: Noam Bettan — Michelle Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice Албанія: Alis — Nân Греція: Akylas — Ferto Україна: Leléka — Ridnym Австралія: Delta Goodrem — Eclipse Сербія: Lavina — Kraj Mene Мальта: Aidan — Bella Чехія: Daniel Žižka — Crossroads Болгарія: Dara — Bangaranga Хорватія: Lelek — Andromeda Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Франція: Monroe — Regarde! Молдова: Satoshi — Viva, Moldova! Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin Польща: Alicja — Pray Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más Швеція: Felicia — My System Кіпр: Antigoni — Jalla Італія: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì Норвегія: Jonas Lovv — Ya ya ya Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me Австрія: Cosmó — Tanzschein

