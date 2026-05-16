Де дивитися фінал Євробачення-2026 та коли виступить Leléka

09:06, 16 травня 2026
Україна виступатиме у першій половині фіналу Євробачення.
Фото: eurovision.com
У суботу, 16 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2026. Україну у ньому представить співачка Leléka з піснею Ridnym.

Де дивитися фінал Євробачення-2026

Його можна дивитися та слухати на:

телеканалі Суспільне Культура;

Радіо Промінь.

Коли виступає Україна у фіналі Євробачення

Україна виступатиме у першій половині шоу під номером 7.

Порядок виступів фіналістів

  1. Данія: Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem
  2. Німеччина: Sarah Engels — Fire
  3. Ізраїль: Noam Bettan — Michelle
  4. Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice
  5. Албанія: Alis — Nân
  6. Греція: Akylas — Ferto
  7. Україна: Leléka — Ridnym
  8. Австралія: Delta Goodrem — Eclipse
  9. Сербія: Lavina — Kraj Mene
  10. Мальта: Aidan — Bella
  11. Чехія: Daniel Žižka — Crossroads
  12. Болгарія: Dara — Bangaranga
  13. Хорватія: Lelek — Andromeda
  14. Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  15. Франція: Monroe — Regarde!
  16. Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
  17. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin
  18. Польща: Alicja — Pray
  19. Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
  20. Швеція: Felicia — My System
  21. Кіпр: Antigoni — Jalla
  22. Італія: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì
  23. Норвегія: Jonas Lovv — Ya ya ya
  24. Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me
  25. Австрія: Cosmó — Tanzschein

