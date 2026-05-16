Де дивитися фінал Євробачення-2026 та коли виступить Leléka
09:06, 16 травня 2026
Україна виступатиме у першій половині фіналу Євробачення.
У суботу, 16 травня, відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2026. Україну у ньому представить співачка Leléka з піснею Ridnym.
Де дивитися фінал Євробачення-2026
Його можна дивитися та слухати на:
телеканалі Суспільне Культура;
Радіо Промінь.
Коли виступає Україна у фіналі Євробачення
Україна виступатиме у першій половині шоу під номером 7.
Порядок виступів фіналістів
- Данія: Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem
- Німеччина: Sarah Engels — Fire
- Ізраїль: Noam Bettan — Michelle
- Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice
- Албанія: Alis — Nân
- Греція: Akylas — Ferto
- Україна: Leléka — Ridnym
- Австралія: Delta Goodrem — Eclipse
- Сербія: Lavina — Kraj Mene
- Мальта: Aidan — Bella
- Чехія: Daniel Žižka — Crossroads
- Болгарія: Dara — Bangaranga
- Хорватія: Lelek — Andromeda
- Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
- Франція: Monroe — Regarde!
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
- Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin
- Польща: Alicja — Pray
- Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
- Швеція: Felicia — My System
- Кіпр: Antigoni — Jalla
- Італія: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì
- Норвегія: Jonas Lovv — Ya ya ya
- Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me
- Австрія: Cosmó — Tanzschein
