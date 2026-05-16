Где смотреть финал Евровидения-2026 и когда выступит Leléka

Украина будет выступать в первой половине финала Евровидения.

В субботу, 16 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2026. Украину в нем представит певица Leléka с песней Ridnym.

Где и когда смотреть финал Евровидения-2026

Его можно смотреть и слушать на:

телеканале Суспільне Культура;

Радио Промінь.

Когда выступает Украина в финале Евровидения

Украина будет выступать в первой половине шоу под номером 7.

Порядок выступлений финалистов

Дания: Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem Германия: Sarah Engels — Fire Израиль: Noam Bettan — Michelle Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice Албания: Alis — Nân Греция: Akylas — Ferto Украина: Leléka — Ridnym Австралия: Delta Goodrem — Eclipse Сербия: Lavina — Kraj Mene Мальта: Aidan — Bella Чехия: Daniel Žižka — Crossroads Болгария: Dara — Bangaranga Хорватия: Lelek — Andromeda Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Франция: Monroe — Regarde! Молдова: Satoshi — Viva, Moldova! Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin Польша: Alicja — Pray Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más Швеция: Felicia — My System Кипр: Antigoni — Jalla Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì Норвегия: Jonas Lovv — Ya ya ya Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me Австрия: Cosmó — Tanzschein

