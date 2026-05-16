Где смотреть финал Евровидения-2026 и когда выступит Leléka
09:06, 16 мая 2026
Украина будет выступать в первой половине финала Евровидения.
Фото: eurovision.com
В субботу, 16 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2026. Украину в нем представит певица Leléka с песней Ridnym.
Где и когда смотреть финал Евровидения-2026
Его можно смотреть и слушать на:
телеканале Суспільне Культура;
Радио Промінь.
Когда выступает Украина в финале Евровидения
Украина будет выступать в первой половине шоу под номером 7.
Порядок выступлений финалистов
- Дания: Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem
- Германия: Sarah Engels — Fire
- Израиль: Noam Bettan — Michelle
- Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice
- Албания: Alis — Nân
- Греция: Akylas — Ferto
- Украина: Leléka — Ridnym
- Австралия: Delta Goodrem — Eclipse
- Сербия: Lavina — Kraj Mene
- Мальта: Aidan — Bella
- Чехия: Daniel Žižka — Crossroads
- Болгария: Dara — Bangaranga
- Хорватия: Lelek — Andromeda
- Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
- Франция: Monroe — Regarde!
- Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
- Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin
- Польша: Alicja — Pray
- Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
- Швеция: Felicia — My System
- Кипр: Antigoni — Jalla
- Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì
- Норвегия: Jonas Lovv — Ya ya ya
- Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me
- Австрия: Cosmó — Tanzschein
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.