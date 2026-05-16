  1. В Украине

Где смотреть финал Евровидения-2026 и когда выступит Leléka

09:06, 16 мая 2026
Украина будет выступать в первой половине финала Евровидения.
Фото: eurovision.com
В субботу, 16 мая, состоится финал песенного конкурса Евровидение-2026. Украину в нем представит певица Leléka с песней Ridnym.

Где и когда смотреть финал Евровидения-2026

Его можно смотреть и слушать на:

телеканале Суспільне Культура;

Радио Промінь.

Когда выступает Украина в финале Евровидения

Украина будет выступать в первой половине шоу под номером 7.

Порядок выступлений финалистов

  1. Дания: Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem
  2. Германия: Sarah Engels — Fire
  3. Израиль: Noam Bettan — Michelle
  4. Бельгия: Essyla — Dancing on the Ice
  5. Албания: Alis — Nân
  6. Греция: Akylas — Ferto
  7. Украина: Leléka — Ridnym
  8. Австралия: Delta Goodrem — Eclipse
  9. Сербия: Lavina — Kraj Mene
  10. Мальта: Aidan — Bella
  11. Чехия: Daniel Žižka — Crossroads
  12. Болгария: Dara — Bangaranga
  13. Хорватия: Lelek — Andromeda
  14. Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  15. Франция: Monroe — Regarde!
  16. Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
  17. Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin
  18. Польша: Alicja — Pray
  19. Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
  20. Швеция: Felicia — My System
  21. Кипр: Antigoni — Jalla
  22. Италия: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì
  23. Норвегия: Jonas Lovv — Ya ya ya
  24. Румыния: Alexandra Căpitănescu — Choke Me
  25. Австрия: Cosmó — Tanzschein

