Евровидение-2026: когда начнется гранд-финал и как проголосовать

16:37, 16 мая 2026
16 мая состоится гранд-финал Евровидения-2026, в котором за победу сразятся представители 25 стран.
Уже сегодня, 16 мая, состоится гранд-финал международного песенного конкурса "Евровидение-2026". В финальном шоу за победу сразятся представители 25 стран. Украину в этом году представляет LELÉKA с композицией Ridnym.

В финале будут голосовать все страны-участницы, включая те, которые не смогли пройти до решающего этапа конкурса. У каждого зрителя будет возможность отдать до десяти голосов, однако голосовать за представителя собственной страны правилами запрещено.

К голосованию также могут присоединиться зрители из государств, не участвующих в конкурсе. Для этого предусмотрена отдельная категория «Остальные миры» на платформе esc.vote. Голосование открывается еще до начала финала и после старта первого выступления.

Украинские зрители могут поддержать своих фаворитов по SMS на номер 7576 или онлайн через платформу esc.vote. Украинцы, находящиеся за границей, могут проголосовать за представителя Украины.

Кроме зрительского голосования результаты конкурсантов будет оценивать национальное жюри. Баллы от Украины в финале объявит Даниил Лещинский из группы Ziferblat.

Прямая трансляция финала стартует в 22:00 по киевскому времени. Перед эфиром в 21:30 начнется специальное передшоу.

