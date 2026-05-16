Землю накрила потужна магнітна буря
13:37, 16 травня 2026
Магнітні коливання можуть впливати на самопочуття.
Фото: unian.ua
У суботу, 16 травня, Землю накрила потужна магнітна буря. Геомагнітна активність сягає К-індексу 5 (червоний рівень). Про це повідомив Мeteoagent.
До Землі дійшов високошвидкісний потік сонячного вітру з великої центрально розташованої корональної діри. Геомагнітна активність досягне STORM G1 та, можливо, рівня STORM G2.
Магнітні коливання можуть впливати на самопочуття. Найбільше піддаються цьому впливу метеозалежні, вагітні, люди з хронічними хворобами.
У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
- бажано мати спокійний та стабільний сон;
- приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
- пийте більше води.
