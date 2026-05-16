Магнітні коливання можуть впливати на самопочуття.

У суботу, 16 травня, Землю накрила потужна магнітна буря. Геомагнітна активність сягає К-індексу 5 (червоний рівень). Про це повідомив Мeteoagent.

До Землі дійшов високошвидкісний потік сонячного вітру з великої центрально розташованої корональної діри. Геомагнітна активність досягне STORM G1 та, можливо, рівня STORM G2.

Магнітні коливання можуть впливати на самопочуття. Найбільше піддаються цьому впливу метеозалежні, вагітні, люди з хронічними хворобами.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

