Землю накрила потужна магнітна буря

13:37, 16 травня 2026
Магнітні коливання можуть впливати на самопочуття.
Фото: unian.ua
У суботу, 16 травня, Землю накрила потужна магнітна буря. Геомагнітна активність сягає К-індексу 5 (червоний рівень). Про це повідомив Мeteoagent.

До Землі дійшов високошвидкісний потік сонячного вітру з великої центрально розташованої корональної діри. Геомагнітна активність досягне STORM G1 та, можливо, рівня STORM G2.

 Магнітні коливання можуть впливати на самопочуття. Найбільше піддаються цьому впливу метеозалежні, вагітні, люди з хронічними хворобами.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

магнітні бурі

