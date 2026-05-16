Магнитные колебания могут влиять на самочувствие.

В субботу, 16 мая, Землю накрыла мощная магнитная буря. Геомагнитная активность достигает К-индекса 5 (красный уровень). Об этом сообщил Мeteoagent.

До Земли дошел высокоскоростной поток солнечного ветра из большой центрально расположенной корональной дыры. Геомагнитная активность достигнет STORM G1 и, возможно, уровня STORM G2.

Магнитные колебания могут влиять на самочувствие. Больше всего этому влиянию подвержены метеозависимые, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

