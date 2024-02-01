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Чи роздають зараз повістки у спортзалах та кав'ярнях: представник ТЦК повідомив деталі мобілізації у Києві

07:20, 1 лютого 2024
Законодавством не визначено конкретно місця вручення повістки, — заявив начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий.
Чи роздають зараз повістки у спортзалах та кав'ярнях: представник ТЦК повідомив деталі мобілізації у Києві
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В Україні триває мобілізація у зв’зку з повномасштабною війною. Як проходить мобілізація у Києві та чи роздають повістки у спортзалах та кав'ярнях, розповів начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий у інтерв’ю "Вечірній Київ".

"Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки отримує завдання від Київського міського ТЦК, в яких визначено кількісні та якісні показники щодо призову військовозобовʼязаних громадян", - зазначив він.

"Далі проводимо оповіщення осіб та уточнюємо їхні дані. ВЛК встановлює придатність до військової служби", - додав він

За його словами, після цього визначають людей, які підлягають мобілізації за станом здоров’я та за віковими характеристиками. Їх розподіляють у команди, які доправляють до навчальних центрів.

На питання, чи роздають зараз у столиці повістки у кафе та спортзалах, він відповів, що в цьому нічого протизаконного немає.

"Ну а чому ні?! Законодавством не визначено конкретно місця вручення повістки. Заходи з оповіщення населення здійснюються і за домашніми адресами, за місцем роботи (є відповідні обов’язки у керівників підприємств, установ та організацій стосовно виконання цих заходів), та й будь-де", - сказав Новосядлий.

Як відомо, Кабінет міністрів у вівторок, 30 січня, передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію.

Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

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