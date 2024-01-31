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  1. В Украине

Шмыгаль обсудил с послами стран G7 дальнейшую финансовую поддержку Украины

20:31, 31 января 2024
Стороны обсудили продолжение бесперебойной финансовой поддержки Украины.
Шмыгаль обсудил с послами стран G7 дальнейшую финансовую поддержку Украины
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Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран G7. Вопрос, который поднимали стороны, – продолжение финансовой поддержки Украины.

«Обсудили продолжение бесперебойной финансовой поддержки Украины. Это жизненно нужно для сохранения макроэкономической ситуации. Со своей стороны, наше Правительство внедряет реформы, необходимые для усиления экономической устойчивости», - отметил Шмыгаль.

Премьер поблагодарил Японию за успешное председательство в G7, полное важных и своевременных решений в поддержку нашего государства и поздравил с началом председательства Италию.

«Рассчитываем на продолжение плодотворного и конструктивного диалога со странами Группы семи», - подчеркнул он.

Таже сегодня Денис Шмыгаль провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которая прибыла 31 января, в Украину. На встрече обсудили реализацию реформ, в частности, антикоррупционную и корпоративную. Виктория Нуланд в свою очередь отметила прогресс Украины в указанных вопросах.

Источник фото: Денис Шмыгаль

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