В КГВА предупредили – на северо-западных окраинах Киева пройдут военные учения

Во время учений в любое время могут звучать громкие звуки.

Иллюстративное изображение: Bezav Mahmod / Försvarsmaken

В Киевской городской военной администрации предупредили граждан о военных учениях, которые пройдут с 1 по 3 февраля в северо-западных окрестностях Киева.

В сообщении говорится, что по плану они будут продолжаться и днем, и ночью. Поэтому в эти дни в любое время могут звучать громкие звуки.

«Сохраняйте спокойствие. Следите за сигналами воздушных тревог. При объявление опасности – не игнорируйте, будьте в укрытиях», - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Украина хочет провести общий форум оборонных индустрий со странами Балтии.

Кроме того, сообщалось, что Североатлантический альянс начал крупнейшие за последние десятилетия военные учения Steadfast Defender 2024.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.