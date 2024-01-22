НАТО начинает наибольшие учения со времен Холодной войны: сценарий - нападение рф

Участие в учениях примут все страны НАТО и страна-кандидат Швеция.

В понедельник, 22 января, Североатлантический альянс начинает крупнейшие за последние десятилетия военные учения Steadfast Defender 2024. Об этом сообщает DW.

В учениях примут участие все страны НАТО и страна-кандидат Швеция. Маневры, которые продлятся до конца мая 2024 года, охватят территорию Европы от Норвегии до Румынии.

Сценарий маневров Steadfast Defender – нападение россии на территорию союзников, которое приводит в действие статью пятого договора НАТО о коллективной обороне.

В учениях будут привлечены около 90 тысяч человек. В Steadfast Defender-2024 также примут участие более 50 кораблей – от авианосцев до эсминцев, более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и по меньшей мере 1,1 тысячи боевых машин, включая 133 танка и 533 боевых машин пехоты.

Как заявил Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Кристофер Каволи, учения должны продемонстрировать, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе "в течение нескольких месяцев, вдоль тысяч километров, от Крайнего Севера до Центральной и Восточной Европы и в любых условиях».

Такой масштаб – это демонстрация новой готовности Альянса, подчеркнул глава Военного комитета НАТО Роб Бавер.

"Это рекордное количество войск, которое мы можем задействовать и провести учения в таких масштабах, по всему Альянсу, через океан, от США в Европу", - сказал Бавер.

В последних подобных учениях НАТО в 1988 году было задействовано более 125 тысяч солдат.

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