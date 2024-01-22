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  1. В Украине

Налоговая напоминает нюансы снятия с учета договора о совместной деятельности

20:01, 22 января 2024
Налоговики отмечают, что договор о совместной деятельности может быть снят с учета только после прекращения его действия, расторжения, окончания срока действия или по достижении цели, для которой он был заключен.
Налоговая напоминает нюансы снятия с учета договора о совместной деятельности
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Налоговая служба в Винницкой области напоминает особенности снятия с учета договора совместной деятельности.

Отмечается, что порядок учета налогоплательщиков и сборов утвержден приказом Минфина от 09.12.2011 №1588 (с изменениями и дополнениями).

Следовательно, договор о совместной деятельности может быть снят с учета в контролирующем органе только после прекращения его действия, расторжения, истечения срока действия или после достижения цели, для которой он был заключен, признания его недействительным в судебном порядке, а также в случае утраты признаков плательщика налога, определенные НКУ, при отсутствии денежных обязательств и налогового долга или после их погашения (для договоров о совместной деятельности и договоров управления имуществом).

Аналогичный порядок действует и для договора управления имуществом и соглашения о разделе продукции.

В ГНС подчеркнули, что перечень документов, которые плательщики обязаны представить в контролирующий орган по своему основному месту учета для снятия с учета договора о совместной деятельности, договора управления имуществом или соглашения о разделе продукции, приведены в разд. XI Порядка №1588.

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