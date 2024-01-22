Податкова нагадує нюанси зняття з обліку договору про спільну діяльність

Податківці зазначають, що договір про спільну діяльність може бути знятий з обліку лише після припинення його дії, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої він був укладений.

Податкова служба у Вінницькій області нагадує особливості зняття з обліку договору про спільну діяльність.

Зазначається, що порядок обліку платників податків і зборів затверджено наказом Мінфіну від 09.12.2011 №1588 (зі змінами та доповненнями).

Отже, договір про спільну діяльність може бути знятий з обліку у контролюючому органі лише після припинення його дії, розірвання, закінчення строку дії чи після досягнення мети, для якої він був укладений, визнання його недійсним у судовому порядку, а також у разі втрати ознак платника податку, які визначені ПКУ, за умови відсутності грошових зобов’язань і податкового боргу або після їх погашення (для договорів про спільну діяльність та договорів управління майном).

Аналогічний порядок діє і для договору управління майном та угоди про розподіл продукції.

У ДПС наголосили, що перелік документів, які платники зобов’язана подати до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку для зняття з обліку договору про спільну діяльність, договору управління майном або угоди про розподіл продукції, наведено у розд. ХІ Порядку №1588.

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