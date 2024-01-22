У Києві водій Mercedes на смерть збив чоловіка, фото

Водій Mercedes здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.

У понеділок, 22 січня, на Столичному шосе у Голосіївському районі Києва водій «Мерседеса» вчинив наїзд на чоловіка, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок зіткнення пішохід загинув на місці аварії. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

«Попередньо правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля «Мерседес», 1957 року народження, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці», - сказано у повідомленні.

Внаслідок аварії пішохід отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці події. Автомобіль після зіткнення із чоловіком також зіткнувся із іншим легковиком.

Наразі поліцейські встановлюють анкетні дані загиблого. Водія іномарки перевірили на стан сп’яніння, за кермом він був тверезий.

У поліції зазначили, що вказаний факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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