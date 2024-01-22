В Киеве водитель Mercedes насмерть сбил мужчину, фото

Водитель Mercedes совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

В понедельник, 22 января, на Столичном шоссе в Голосеевском районе Киева водитель «Мерседеса» совершил наезд на мужчину, который пересекал дорогу в неустановленном месте. В результате столкновения пешеход погиб на месте аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

«Предварительно правоохранители выяснили, что водитель автомобиля «Мерседес», 1957 года рождения, совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте», - говорится в сообщении.

В результате аварии пешеход получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте происшествия. Автомобиль после столкновения с мужчиной также столкнулся с другой легковушкой.

Полицейские устанавливают анкетные данные погибшего. Водителя иномарки проверили на состояние опьянения, за рулем он был трезв.

В полиции отметили, что указанный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего.

Водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

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