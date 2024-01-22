НАТО розпочинає найбільші навчання з часів Холодної війни: сценарій — напад рф

Участь у навчаннях візьмуть усі країни НАТО і країна-кандидат Швеція.

У понеділок, 22 січня, Північноатлантичний альянс розпочинає найбільші за останні десятиліття військові навчання Steadfast Defender 2024. Про це повідомляє DW.

У навчаннях візьмуть участь усі країни НАТО і країна-кандидат Швеція. Маневри, які триватимуть до кінця травня 2024 року, охоплять територію Європи від Норвегії до Румунії. Сценарій маневрів Steadfast Defender – напад рф на територію союзників, який приводить у дію статтю п’яту договору НАТО про колективну оборону.

У навчаннях буде залучено близько 90 тисяч осіб. У Steadfast Defender-2024 також візьмуть участь понад 50 кораблів – від авіаносців до есмінців, понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників і щонайменше 1,1 тисячі бойових машин, включно зі 133 танками і 533 бойовими машинами піхоти.

Як заявив Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі Крістофер Каволі, навчання мають продемонструвати, що НАТО може проводити та підтримувати складні операції на суші, морі, в повітрі, кіберпросторі та космосі "протягом кількох місяців, вздовж тисяч кілометрів, від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи і в будь-яких умовах".

Такий масштаб — це демонстрація нової готовності Альянсу, наголосив голова Військового комітету НАТО Роб Бавер.

"Це рекордна кількість військ, яку ми можемо задіяти і провести навчання в таких масштабах, по всьому Альянсу, через океан, від США до Європи", — сказав Бавер.

У останніх подібних навчаннях НАТО 1988 року були задіяні понад 125 тисяч солдатів.

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